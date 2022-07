Conforme o novo boletim de casos de Monkeypox - varíola dos macacos da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), o número de casos confirmados subiu para 12, nesta sexta-feira (22). Na quinta-feira (21) eram dez. Outras 16 notificações estão sendo investigadas.

Na capital, Goiânia, são nove casos confirmados; em Aparecida de Goiânia são duas pessoas e uma em Inhumas. Todos os contaminados são homens, na faixa de idade dos 26 aos 43 anos. Em todo o mundo são 15.848 casos confirmados com cinco mortes. Somente no Brasil são 607 casos. Em Goiás houve 35 notificações, sendo que seis foram descartadas e outras 16 estão em investigação.

Os casos suspeitos demoram cerca de 15 dias para serem confirmados ou descartados pois os exames de diagnósticos são enviados para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, único lugar no país que é feito a análise.

A SES-GO informa ainda que até o momento não há transmissão comunitária de varíola dos macacos no Estado e que a Secretaria tem feito treinamentos frequentes com toda a equipe de saúde sobre a vigilância, atendimento e diagnóstico da doença.

Inhumas registra o primeiro caso

A cidade de Inhumas, cerca de 40km de distância de Goiânia, é a primeira cidade a confirmar caso da doença. A superintende de Vigilância em Saúde, Fernanda Mazão, informou que a contaminação é “importada”, ou seja, o homem contaminado teve contato com alguém que estava em viagem. O caso está sendo monitorado pela pasta, bem como a pessoa que passou a doença. O homem está em isolamento.

Doença

A doença causa febre, dor no corpo e aparecimento de gânglios e lesões, que surgem no rosto e se espalham para as mãos e plantas dos pés. O período sintomático pode durar de uma a duas semanas e, depois disso, as feridas costumam desaparecer. A transmissão é feita por contato direto ou indireto, em superfícies contaminadas.

A varíola “do macaco” recebeu esse nome porque o vírus foi isolado pela primeira vez entre esses mamíferos. Contudo, atualmente, a doença é mais comum entre os roedores.

Prevenção

Os cuidados são semelhantes aos do coronavírus, como o distanciamento social, uso de máscaras faciais e lavagem constante das mãos. Nos casos suspeitos ou confirmados, é necessário o isolamento do paciente.

Leia também:

- Crescem casos de varíola em Goiás e saúde define fluxo

- Varíola dos macacos: veja sintomas, formas de transmissão e como se proteger

- Proteção facial evita contaminação do vírus causador da monkeypox