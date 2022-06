A nova Carteira Nacional de Habilitação (CNH) começa a ser emitida a partir desta quinta-feira (02) em Goiás. A nova versão exigiu ajustes no sistema das gráficas para impressão, porém não haverá alterações nos custos, segundo informa o Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO). Como trata-se de uma novidade, o órgão acredita que possa haver aumento nas emissões, porém não há estimativas, pois ocorrerá por demanda.

A nova versão passará a ser impressa para condutores que renovarem o documento ou que precisam emitir segunda via. Há expectativa no órgão de que motoristas possam antecipar a renovação, por exemplo, para ter acesso ao novo documento, que possui diversas mudanças visuais, das cores às informações, com elementos gráficos para evitar falsificação e fraudes.

Em verde e amarelo, a CNH trará agora a identificação das categorias com equivalência internacional e, no verso, texto em português, inglês e espanhol. O que facilita a identificação para os brasileiros que forem para o exterior. Na primeira coluna, há a categoria, depois indicação se o dono está habilitado para aquele tipo de veículo ilustrado por imagem.

Além disso, há informações como exercício de atividade remunerada do motorista e possíveis restrições médicas. No canto superior do documento terá indicação se a pessoa possui permissão para dirigir, com uso da letra P, ou se a CNH é definitiva, com a indicação da letra D. O documento também terá QR Code no verso para leitura dos dados.

Como dispositivo de segurança, o documento também possui tinta especial fluorescente que brilha no escuro e fica visível apenas com luz ultravioleta. Outro detalhe com esse mesmo objetivo é holograma presente na parte inferior, que também ajuda a dificultar falsificações.

Leia também:

-Três servidores do Detran-GO são afastados em operação contra fraudes em exames médicos

-Aumento de jornada de motoristas de aplicativo em Goiás traz risco para atividade