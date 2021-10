O boletim epidemiológico deste sábado (30) mostra, que nas últimas 24 horas, foram confirmadas 38 mortes e 271 novos casos de Covid-19 nos municípios goianos, como divulgou a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO).

Desde o início da pandemia, o estado tem 24.231 óbitos e 904.699 casos de doença pelo coronavírus. A taxa de letalidade da doença é de 2,68%.

Sobre a vacinação, levantamento realizado pela SES-GO apurou que, referente à primeira dose, foram aplicadas 5.047.158 doses das vacinas contra a Covid-19 em todo o Estado. Em relação à segunda dose, ou dose única, foram vacinadas 3.312.052 pessoas. Esses dados são preliminares e coletados no site Localiza SUS do Ministério da Saúde.

Internações

A ocupação de leitos de unidades de terapia intensiva (UTI) destinados a pacientes com Covid-19 na rede estadual, em Goiás, está em 32,37% hoje. As informações são do boletim integrado divulgado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde. Dos 422 leitos implantados, 134 estão ocupados, 8 bloqueados e 280 disponíveis.

Já na rede pública municipal a ocupação dos leitos está em 34,38%. De acordo com a pasta, dos 249 leitos implantados, 77 estão em uso, 25 bloqueados e 147 disponíveis.