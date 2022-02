Cidades Goiás confirma 4 mortes por dengue em 2022 e investiga outras 8 Número é o dobro dos casos registrados no mesmo período do ano passado, aumento que acompanha alta de infecções

O Comitê de Investigação de Óbitos por dengue de Goiás confirmou, em reunião realizada na terça-feira (22), as quatro primeiras mortes pela doença no estado neste ano. O número é o dobro dos casos fatais confirmados nas primeiras seis semanas do ano passado. Outras oito mortes suspeitas de terem relação com a doença seguem em investigação. As quatro mortes foram ...