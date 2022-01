Cidades Goiás confirma 5,5 mil novos casos de Covid em 24 horas Estado confirmou 23 novas mortes em decorrência do vírus

Nas últimas 24 horas, Goiás confirmou 5.509 novos casos de Covid-19 e 23 mortes em decorrência do vírus, informou a Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO) por meio do boletim epidemiológico divulgado nesta terça-feira (18). Com a aceleração de novos casos nas últimas semanas, o estado tem 978.504 contaminações registradas desde o início da pandemia e 24.792 óbitos confir...