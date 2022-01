Cidades Goiás confirma 74 mortes por Covid em 24 horas Estado registrou 6.299 novos casos da doença

Nas últimas 24 horas, Goiás confirmou 74 mortes em decorrência da Covid-19, número preocupante diante do avanço de contaminações no estado, que registrou 6.299 novos casos da doença de ontem para hoje (26). Os dados são do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO). O recorde diário de mortes causadas pelo coronavírus ocorre...