Cidades Goiás confirma 9 mortes por dengue e letalidade acende alerta Atraso no diagnóstico, maior volume de chuvas, epidemias cruzadas e restrições contra Covid-19 são apontados como principais fatores para a explosão de casos

O Comitê de Investigação de Óbitos de Goiás confirmou mais quatro mortes por dengue no Estado, na última terça-feira (22), elevando para nove o número de vítimas da doença em 2022. Seis óbitos de crianças estão sendo investigados. De acordo com boletim do Ministério da Saúde (MS), até o fim da décima semana epidemiológica, entre os dias 6 e 12 de março, Goiás, Bahia e...