Dois casos suspeitos de Monkeypox, popularmente conhecida como varíola dos macacos, foram confirmados neste sábado (9) pela Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO).

Os pacientes são homens, de 33 e 34 anos, moradores de Aparecida de Goiânia e estão em isolamento domiciliar, com boa evolução do quadro e estão sendo monitoramos pela Vigilância em Saúde (SVS) do município.

A SES-GO ressalta que, embora a doença tenha sido identificada pela primeira vez em macacos, o surto não tem relação com os animais.

A transmissão ocorre por contato próximo com lesões, fluidos corporais, gotículas respiratórias e materiais contaminados. Por isso é importante manter o isolamento.

