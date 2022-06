Cidades Goiás confirma duas mortes pela cepa da dengue mais disseminada no mundo Identificação do genótipo acende alerta para os cuidados básicos de combate ao mosquito aedes aegypti

Goiás tem duas mortes e sete casos de dengue cosmopolita, aponta estudo da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), em parceria com o Laboratório de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen-GO). Os primeiros casos foram identificados no estado, no município de Aparecida de Goiânia, em fevereiro deste ano em uma amostra referente a um caso ocorrido no final de novembro. O diretor d...