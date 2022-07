Goiás confirmou mais seis casos de varíola dos macacos (Monkeypox) nesta sexta-feira (29) e alcançou 18 confirmações no total. Todos os casos são de homens com idade entre 23 e 43 anos. Os dados integram o boletim divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) hoje.

Em Goiânia o número saltou para 14 casos.Outra cidade que entrou no mapa da chamada Monkeypox é Itaberaí, que fica há 100 quilômetros da capital e teve o primeiro caso confirmado. Aparecida de Goiânia (2 casos) e Inhumas (1) foram outras cidades que tiveram registros. No estado, ainda existem 35 casos suspeitos que aguardam resultados de exames, sendo que 25 deles são da capital.

Hoje, o Ministério da Saúde (MS) confirmou a primeira morte em decorrência da doença no Brasil. Um homem de 41 anos apresentava graves problemas de imunidade e estava internado no Hospital Eduardo de Menezes, em Belo Horizonte. Até o momento, o País tem 1.066 casos confirmados, segundo o MS.

Doença

A doença causa febre, dor no corpo e aparecimento de gânglios e lesões, que surgem no rosto e se espalham para as mãos e plantas dos pés. O período sintomático pode durar de uma a duas semanas e, depois disso, as feridas costumam desaparecer. A transmissão é feita por contato direto ou indireto, em superfícies contaminadas.

A varíola “do macaco” recebeu esse nome porque o vírus foi isolado pela primeira vez entre esses mamíferos. Contudo, atualmente, a doença é mais comum entre os roedores.

Prevenção

Os cuidados são semelhantes aos do coronavírus, como o distanciamento social, uso de máscaras faciais e lavagem constante das mãos. Nos casos suspeitos ou confirmados, é necessário o isolamento do paciente.