Reportagem atualizada às 17h44

Goiás confirmou os 27 primeiros casos da subvariante BQ.1 da ômicron, variante prevalente do Sars-CoV-2, o vírus que causa a Covid-19. Os diagnósticos são oriundos de dez municípios. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), nenhum dos infectados foi hospitalizado.

O descoberta da circulação da BQ.1 foi por meio do sequenciamento genético feito pelo projeto de pesquisas da Fundação de Amparo à Pesquisa de Goiás (Fapeg), Universidades Federal (UFG) e Pontifícia Católica de Goiás (PUC-GO) e Laboratório Central de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros, o Lacen. No caso de Aparecida de Goiânia, a análise foi feita por um laboratório particular.

De 94 amostras analisadas no Lacen, de coletas realizadas em outubro e novembro, 60 eram da sublinhagem BA.5, a mais prevalente, 19 de outras sublinhagens e as 15 da BQ.1. De acordo com a SES-GO, os dados indicam que a BQ.1 pode ter começado a circular em Goiás entre os meses de outubro e novembro.

Até agora, são 12 casos em Aparecida de Goiânia, 5 em Goiânia, 3 em Senador Canedo, 2 em Valparaíso de Goiás e um em Alexânia, Anápolis, Caldas Novas, Jaraguá e Mineiros.

