Cidades Goiás cria comissão para concurso da PM; certame contará com 1,6 mil vagas O grupo servirá para coordenar e supervisionar o processo seletivo

O governo de Goiás publicou, nesta sexta-feira (4), no Diário Oficial do Estado, portaria para instituir uma Comissão Especial para o concurso público da Polícia Militar de Goiás (PMGO). O grupo servirá para coordenar e supervisionar o certame, que contará com 1.670 vagas. Conforme a portaria nº 210, o concurso será realizado para provimento em cargo efetivo para P...