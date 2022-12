O Governo de Goiás decretou ponto facultativo no dia 23 de dezembro, antevéspera do Natal, e no dia 30 de dezembro, antevéspera do Ano Novo. O anúncio para os servidores foi realizado no Diário Oficial do Estado de Goiás na sexta-feira passada (9). Servidores públicos estaduais vão folgar nos dias 23, 24, 30 e 31 de dezembro.

Além dos pontos facultativos, as atividades também serão pausadas no dia 25 de dezembro e 1° de janeiro, feriados nacionais. A folga está prevista para a comemoração do Natal e do Ano Novo.

O ponto facultativo, no entanto, não se aplica aos órgãos de natureza de interesse público e de serviço indispensável para a população. Sendo assim, as unidades de saúde, as Polícias Civil e Militar, bombeiros militares e órgãos de arrecadação e fiscalização não se enquadram na folga.

Outros órgãos

Além dos já citados, outros órgãos estaduais também terão horário especial de funcionamento no fim de ano. O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) em Goiás funcionará normalmente nos dias 17 a 22 e 26 a 29 de dezembro, das 7h às 17h. Já nos dias 23, 24, 25, 30, 31 de dezembro e 1º de janeiro estará fechado.

As equipes da Saneago manterão os trabalhos operacionais para o funcionamento dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, assim como para atendimento das demandas de serviços de manutenção.

O atendimento ao cliente para informar vazamentos, consultar faturas, e outros, será garantido, com suporte 24h. Caso haja algum problema dessa espécie, o morador deve procurar os canais: Central 0800 645 0115, WhatsApp (62) 3269-9115 ou chat on-line pelo site.

