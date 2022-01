O Secretário de Saúde de Goiás, Ismael Alexandrino, afirmou em entrevista à TV Anhanguera, nesta sexta-feira (21) que o Estado já irá começar a utilizar a vacina CoronaVac na campanha de imunização pediátrica contra a Covid-19. A decisão vem após a aprovação do imunizante pela Anvisa para a faixa etária de 6 a 17 anos, nesta quinta-feira (20).

Dessa forma, Goiás irá começar a campanha antes da elaboração de uma nota técnica do Ministério da Saúde, que ainda não se manifestou sobre a utilização do imunizante. Na tarde de quinta-feira (20), o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que o uso da CoronaVac será “considerado” para o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra Covid-19 (PNO), mas que ainda vai esperar a publicação da decisão da Anvisa no Diário Oficial da União (DOU).

Segundo o secretário, Goiás já tem um estoque significativo do imunizante, de cerca de 180 mil doses.

Serão distribuídas 90 mil doses em um primeiro momento para os municípios, pensando na primeira aplicação. As outras 90 mil serão separadas para a segunda aplicação. Assim como nos adultos, o intervalo entre as duas doses da CoronaVac também deve ser 28 dias.

Na entrevista, Ismael também revelou que as doses pediátricas da Pfizer que chegaram ao Estado em temperatura abaixo do recomendado poderão ser utilizadas na campanha de vacinação. A decisão foi tomada após análise do Ministério da Saúde.