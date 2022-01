Goiás deve receber uma nova remessa da vacina infantil contra a Covid-19 na madrugada desta terça-feira (17). De acordo com informações da Secretaria de Estado de Saúde (SES), o segundo carregamento terá um número de doses similar ao primeiro, que chegou ao estado na tarde sexta-feira (14) com 44 mil imunizantes.

Esse novo carregamento foi proporcionado pelo segundo lote do imunizante pediátrico, que chegou ao Brasil antecipadamente neste domingo (16), em São Paulo com 1,2 milhão de doses. A previsão era de que esse lote só chegasse ao país no dia 20 de janeiro.

A vacina pediátrica é fabricada pela Pfizer e tem composição e dosagem diferente do imunizante utilizado para adultos.

Começa vacinação nas cidades goianas

Após a distribuição dos imunizantes feita pela SES-GO, as cidades goianas começaram nesta segunda-feira (17) a vacinação de crianças de 5 a 11 anos. Em sua maioria, os municípios aderiram à orientação do Estado de começar a campanha de imunização em ordem decrescente de idade.

Em Goiânia, a primeiro a ser vacinado foi João Pedro Rocha, que estava estava ansioso pela dose. Aos 11 anos, ele falou da importância da vacina para que possa voltar à vida normal e tirar a máscara. A mãe do menino, a cirurgiã dentista Laudinéa Tomás Rocha se emocionou com o momento. "Chegamos cedo para garantir a dose. Pra gente é muito importante porque perdemos muito neste período. A vacina da esperança de vida. Fico emocionada com a possibilidade de juntar a vida de novo."

Na cidade de Anápolis, o primeiro foi Gustavo Silva de Paula, de 11 anos. A vacinação infantil teve início na manhã desta segunda-feira (17) e segue até às 16 horas. O estudante, acompanhado pela mãe, foi imunizado na UniEvangélica, na Cidade Universitária.

Já em Trindade, estudante Victor Marinho de Abreu, de 11 anos, foi a primeira criança vacinada contra a Covid-19. O menino estava super ansioso e afirmou que agora “está esperando a segunda dose.”