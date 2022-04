O avanço de uma frente fria pela região sudeste do Brasil pode favorecer mudanças climáticas para Goiás já nos próximos dias e até mesmo interferir na forma de curtir o feriado da Semana Santa. O sol pode surgir eventualmente e trazer calor em algumas horas, mas devem ser breves. Isso porque a previsão aponta para aumento da nebulosidade, que será acompanhada de chuvas volumosas a partir desta quinta-feira (14) - ponto facultativo em alguns municípios e no estado para o funcionalismo público.

Segundo o gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), André Amorim, a região Centro-Norte deve sofrer com chuvas mais fortes. Há possibilidade, inclusive, de tempestades com até 50 mm/dia de precipitação, raios e rajadas de vento.

As demais regiões também devem experimentar temperaturas mais amenas e umidade relativa do ar crescente. “Jataí, que é um dos municípios que rotineiramente registram temperaturas mais baixas, por exemplo, deve chegar a até 15ºC a temperatura mínima e a máxima a 28ºC”, afirma Amorim.

Para Goiânia a expectativa é semelhante com pancadas de chuva à tarde e à noite nos próximos dias. A temperatura máxima deve se aproximar dos 30ºC e a mínima pode bater os 18ºC. Já a umidade varia entre 45% e 95%.

Atenção nas viagens

O gerente do Cimehgo destaca algumas preocupações que o motorista deve levar em consideração na hora de viajar. “Se possível, não dirija durante a noite. Podemos ter chuvas fortes nesse período, que pode ser bem perigoso, além de poder cruzar com animais silvestres nas rodovias. A atenção também deve ser redobrada nas demais horas do dia, porque o volume de carros deve ser grande nesse feriadão”, reforçou.

Para a próxima semana, que também terá feriado por conta do dia 21 de abril, Dia de Tirantes, Amorim relata que há previsão de que Goiás seja alcançado por uma massa de ar polar. “Ela também deve ser rápida e passageira, provocando quedas nas temperaturas”, conta.

Leia também:

- Veja programação das igrejas católicas durante Semana Santa na Região Metropolitana

- Cidade de Goiás retoma celebração presencial da Semana Santa; veja programação

- Semana Santa em Trindade tem retorno da Caminhada da Fé; confira programação