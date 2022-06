Cidades Goiás deve ter leve queda de temperatura no fim de semana, diz previsão Amorim explica que uma frente fria que passa pelo estado costuma preceder a chegada de uma massa de ar polar, responsável pelo frio

As temperaturas devem ter uma “ligeira queda” em algumas regiões de Goiás neste final de semana, evento influenciado por uma massa de ar polar que vai se posicionar em outros estados. A previsão é do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), que destacou que o frio será mais tímido e passageiro desta vez, não se comparando com o sentido n...