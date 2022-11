Em boletim divulgado na última sexta-feira (25), o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) destacou a possibilidade de pancadas de chuva acompanhadas de “rajadas de vento, raios e eventualmente granizo” no estado neste sábado (26) e domingo (27), sobretudo nas regiões Centro e Norte.

Conforme o órgão, que alertou “para o risco potencial para formação de tempestades”, as precipitações são resultado da formação de um corredor de umidade no estado. Nas regiões Centro e Sul de Goiás, as pancadas de chuvas devem ocorrer devido à combinação de calor e umidade.

Na capital Goiânia, o tempo previsto também é de pancadas de chuvas isoladas e sol, com variação de nebulosidade.

A temperatura máxima na cidade deve chegar aos 30°C, tanto no sábado quanto no domingo. O volume previsto de chuva é de 12 e 10 milímetros, respectivamente. Já a umidade relativa do ar varia entre 45% e 95%.

