Cidades Goiás dispensará obrigatoriedade de máscara em ambiente aberto no dia 14 Secretaria Saúde indicará que a proteção deixará de ser exigida em ambientes abertos em municípios com mais de 75% de cobertura vacinal na população com mais de 5 anos de idade

Municípios goianos com cobertura vacinal contra a Covid-19 acima de 75%, na população com mais de 5 anos de idade, poderão abolir a obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes abertos a partir de segunda-feira (14). A recomendação constará de Nota Técnica a ser emitida pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) ainda esta semana. De acordo com o secretário de Saú...