Cidades Goiás envia bombeiros para ajudar no resgate de moradores após chuvas em Pernambuco Estão indo pelo ar, o sargento Wanderley com cadela Mera e o cabo Veloso com o cão Fênix. Por terra, mais três militares levam equipamentos e materiais para auxiliarem nas buscas

Cinco bombeiros e dois cães de Goiás vão auxiliar nas buscas por pessoas desaparecidas após as fortes chuvas registradas no estado do Pernambuco. Membros da equipe já estiveram em Petrópolis (RJ), Brumadinho (MG) e em cidades baianas que registraram tragédias após tempestades. Os profissionais são especializados em salvamento, busca e resgate com cães, em qualquer tipo de terreno. Embarcaram em um avião na manhã desta terça-feira (31), o cabo Vinícius Veloso Portela, acompanhado do cão Fênix,...