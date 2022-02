Cidades Goiás envia bombeiros para auxiliar nas buscas de vítimas em Petrópolis Os bombeiros enviados são especialistas em operações de busca, resgate e salvamento com cães

O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) enviou, neste final de semana, quatro militares e três cães farejadores para Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, com o objetivo de auxiliar nas buscas e resgate de vítimas dos deslizamentos registrados no local. Segundo o CBMGO, os bombeiros enviados são especialistas em operações de busca, resgate e salv...