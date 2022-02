Cidades Goiás está em 15º lugar na vacinação infantil contra Covid-19 No total, foram imunizados no Estado apenas 4,2% do público entre 5 e 11 anos. Faixa etária soma 726 mil crianças nos municípios goianos. Número deixa especialistas em alerta

Com 30.914 doses de vacina contra a Covid-19 aplicadas até o momento na faixa etária de 5 a 11 anos, o Goiás alcançou apenas 4,2% do público estimado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os números da Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO) colocam o Estado na 15ª posição do ranking nacional de vacinação do país e podem indicar necessi...