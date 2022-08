Cidades Goiás está em estado de alerta pela baixa umidade do ar Inmet lançou aviso de perigo para o tempo seco principalmente para a região Central do estado

Com a umidade relativa do ar abaixo de 20% em boa parte do dia, Goiás está em estado de alerta. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) chegou a lançar um aviso de perigo para as regiões Central, Leste e Sul neste final de semana por conta da condição climática. Segundo o órgão, a umidade relativa do ar deve variar entre 20% e 12%, podendo chegar a 70% ...