O Centro de Educação e Convivência Juvenil (Ceconj) Naly Deusdará, no Parque das Laranjeiras, em Goiânia, abriu as portas pela última vez nesta terça-feira (13). O prédio será usado para as atividades de uma escola integral. O local faz parte de um dos dez centros de convivência do governo estadual que tiveram as atividades descontinuadas. Ao todo, Goiás tinha 11 unidades do tipo. Entretanto, apenas o Ceconj Dona Sinhá, em Trindade, continua funcionando.

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) argumenta que os centros não tinham um perfil de escolarização, o que não justificaria o empenho de recursos humanos e estruturais nas unidades que teriam um caráter mais voltado para a área da Cidadania do que da Educação. O processo de desmonte dos Ceconjs é realizado de forma mais intensa desde o início de 2019, quando o governador Ronaldo Caiado (União Brasil) iniciou o primeiro mandato.

Os Ceconjs foram abertos em 2004, no segundo mandato de Marconi Perillo. Na época, a Secretaria de Educação também abarcava o Esporte e o Lazer. Esses centros se diferenciavam das unidades de ensino regular por serem abertos a pessoas de diferentes idades e por oferecerem cursos gratuitos em diversas áreas, como informática, música, línguas estrangeiras, dança e atividades desportivas.

Em 2018, as 11 unidades que existiam atenderam cerca de 7 mil alunos. Entretanto, reportagem do POPULAR publicada em abril de 2019 mostrou que no início daquele ano cinco unidades foram fechadas e as outras tiveram de se adaptar a uma nova realidade, com uma equipe mais enxuta e tendo de absorver aulas de reforço de Português e Matemática para alunos da rede pública. Na época, a Seduc, que promovia uma reforma estrutural, alegou que a mudança foi necessária por conta de uma crise financeira que afetava todo o governo estadual.

Das dez unidades fechadas, apenas quatro continuam desenvolvendo atividades educacionais ligadas ao governo estadual. São elas: dois colégios estaduais, em Iporá e Nerópolis, um Colégio Tecnológico (Cotec) Labib Faiad, em Catalão, e um Centro de Ensino em Período Integral (Cepe), em Goiânia.

Todos os outros prédios foram colocados à disposição dos municípios onde estão construídos. Na cidade de Goiás, por exemplo, o prédio abriga o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do município. Em Goiandira, funciona a Secretaria Municipal de Educação (SME) da cidade e, em Uruaçu, o prédio é usado pela Regional de Saúde Serra da Mesa.

Centros de convivência

Naly Deusdará

O Naly Deusdará era o maior Ceconj do estado. Em 2018, ele chegou a atender 2,8 mil pessoas. Atualmente, a unidade atendia apenas cerca de 400 estudantes. “Já tivemos mais de 30 servidores, com o centro funcionando em três turnos. Agora, são só 13 pessoas trabalhando aqui e apenas no período matutino”, relata uma servidora do local que prefere não se identificar.

A mulher conta que desde 2017 existiam movimentações em prol do fechamento do local. “Sempre conseguimos contornar. Pedíamos apoio político ou então fazíamos manifestações. Entretanto, agora não teve como. Apesar de concursados públicos, temos medo de sermos realocados para unidades muito distantes da nossa casa”, revela.

A servidora considera que o fechamento do Ceconj Naly Deusdará é uma perda do ponto de vista educacional. A unidade oferecia oficinas de música, artesanato, línguas estrangeiras, informática, artes visuais, dentre outras. “Nós atendíamos todas as pessoas com idade a partir de 4 anos de forma totalmente gratuita. Bastava ter uma vaga sobrando para se matricular.”

Os frequentadores do centro de convivência estão arrasados com a notícia do fechamento do local. “Estou devastada. Frequento lá desde 2015. Atualmente, fazia aula duas vezes por semana, de piano e espanhol. Vou ter de parar tudo, pois não tenho condições de pagar isso por fora”, afirma uma mulher que preferiu não se identificar.

O servidor público federal Thiago Franco diz que a mãe dele, de 62 anos, mora nas proximidades do Ceconj e fazia aula de informática no local. “Minha esposa, meu sogro e minha sogra também fazem cursos ali. Era um espaço de interação para os moradores da região, especialmente para os idosos.”

Seduc

A coordenadora regional de Educação de Goiânia, Enicléia Morais, explica que os servidores do local serão realocados em outras unidades e que todos os frequentadores do local foram informados com antecedência do fechamento do Ceconj. “Não era um trabalho de escolarização e sim de assistência social. Existem outras Organizações não Governamentais (ONGs) e associações próximas que vamos divulgar para esta comunidade caso eles queiram ser atendidos.”

Ela esclarece ainda que depois de passar por uma reforma, o prédio do Ceconj Nely Deusdará irá abrigar o Cepi Santa Cruz, que é uma escola de placas que atende 275 estudantes. “Um dos intuitos do governo estadual é substituir essas estruturas por escolas de alvenaria. Este prédio é um dos locais mais próximos do Cepi Santa Cruz e a mudança não vai interromper um ciclo de escolarização, porque ali eram ofertadas apenas oficinas. Além disso, no novo local conseguiremos atender em torno de mais 120 estudantes.”