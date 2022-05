Cidades Goiás fecha 240 escolas particulares na pandemia Levantamento da Juceg mostra que, pela primeira vez desde 2019, número de unidades que encerraram as atividades supera o de novos estabelecimentos abertos no estado

Ao menos 240 escolas particulares de Goiás foram fechadas desde o início da pandemia de Covid-19. Os dados mostram que até 2019 as novas unidades eram mais que o dobro das que encerravam as atividades ano a ano. Diante da crise de saúde que afetou o mundo, o quadro se inverteu. Na avaliação de representantes das escolas, mesmo com uma ligeira melhora, as dificuldades...