Goiás fica 48h sem registro de mortes por Covid

Goiás voltou a ficar 48 horas sem registro de mortes por Covid-19. O balanço divulgado na tarde desta segunda-feira (8) mostra que, até agora, houve 24.348 óbitos em decorrência do coronavírus no estado, mesmo número do boletim divulgado na tarde de sábado (6). No mesmo período, foram 560 novos diagnósticos. É a segunda vez que Goiás passa dois dias sem registro de óbi...