Goiás gastou mais de R$ 2 bilhões para combater pandemia da Covid-19 Relatório do TCE revela que estado assinou 225 contratos, maioria sem licitação, para trabalho contra a Covid. OS responsável pela gestão de hospitais em cinco cidades recebeu a maior parte do valor

O Estado de Goiás já acumula gastos na ordem de R$ 2 bilhões para o combate à pandemia da Covid-19, somando os custos de março de 2020 e até o dia 7 de fevereiro deste ano, de acordo com um relatório estratégico do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO). O segundo volume do Boletim Estratégico dos Gastos Relacionados ao Enfrentamento da Covid-19 em Goiás aponta...