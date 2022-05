Cidades Goiás investiga dois casos suspeitos de sarampo em crianças Pacientes de Valparaíso e Trindade apresentaram sintomas clássicos da doença

Dois casos suspeitos de sarampo em crianças foram comunicados ao Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS) de Goiás nesta quinta-feira (26). Os pacientes são de Valparaíso de Goiás e Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia. As crianças apresentaram sintomas clássicos da doença. As formas mais comuns de manifestação do vírus são tosse,...