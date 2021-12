Cidades Goiás irá monitorar munições em projeto-piloto Estado é um dos cinco que irão iniciar sistema nacional de imagens de projéteis utilizados em crimes. Especialistas confiam em potencial para aumentar solução de crimes

A Polícia Técnico-Científica de Goiás se prepara para iniciar, em fevereiro do próximo ano, um trabalho conjunto com outros quatro Estados junto ao Sistema Nacional de Análise Balística (Sinab). Com uso de inteligência artificial, o programa consegue cruzar imagens de munições usadas em crimes para identificar delitos com possíveis autores em comum em todo o territór...