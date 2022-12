A Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO) informou que, até o dia 29 de dezembro deste ano, foram aplicadas 6.604 doses de vacina contra Covid-19 em crianças de 6 meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias de vida. A imunização desse grupo foi autorizada no final de novembro, em nota de recomendação emitida pela pasta.

No último dia 27, também foi liberada a imunização de crianças de 6 meses a 4 anos 11 meses e 29 dias, conforme orientações da Nota Técnica 299 do Ministério da Saúde. Sobre essa, a SES-GO informou que “os municípios já foram orientados sobre essa ampliação e deverão vacinar esse grupo de acordo com a disponibilidade de doses”.

A pasta estadual destacou que a vacina recomendada para essas faixas etárias é a vacina Comirnaty Pediátrica Pfizer (tampa vinho).

O esquema de vacinação recomendado, ainda conforme a SES-GO, são três doses – intervalo.

Segundo dados da Secretaria, foram aplicadas 15.253.616 de doses contra Covid-19 até hoje. Atualmente, Goiás tem 1,8 milhão de casos confirmados e 27,7 mil óbitos pela doença.

