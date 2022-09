Cidades Goiás já faz testes para detectar monkeypox, diz Saúde Diagnóstico ocorre em até 72 horas

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) informou que Goiás realiza testes para detecção da monkeypox (varíola dos macacos) desde o dia 14 de setembro. A análise das amostras, que antes era feita no Distrito Federal, agora acontece por meio do Laboratório Estadual Central de Saúde Pública (Lacen-GO) que as recebe das unidades de saúde. Conforme a SES, não houve nenhum...