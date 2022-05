A Goiás Turismo anunciou na última quarta-feira (25) o lançamento do 'Desafios das Flores'. O intuito do projeto é incentivar e possibilitar a prática do ecoturismo na Região Metropolitana de Goiânia e ajudar na economia local. A proposta já conta com adesão de 90% das prefeituras, segundo aponta a agência. Com 2,5 mil quilômetros de trilhas, os caminhos interligados vão abranger 26 municípios e, conforme o órgão, formar a maior trilha de zona metropolitana do mundo.

"É um projeto importantíssimo, que gera pertencimento. As pessoas valorizam sua comunidade local, sua comida, seu meio ambiente característico e suas histórias." destaca o presidente da Goiás Turismo, Fabrício Amaral.

Idealizado pelo publicitário e diretor do Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON), Rubens Artero, os caminhos interligados foram explicados pela agência. O nome do projeto levou em consideração que cada trilha deverá formar uma pétala de flor ao redor de Goiânia. "Cada um dos caminhos forma uma pétala de planta característica da região e as pétalas devem se encontrar na capital para que a pessoa possa finalizar um caminho e iniciar outro.” explica o presidente Fabrício.

Os 21 trechos de trilhas vão receber sinalização rústica, passar por propriedades rurais e áreas de preservação. São previstos, ainda, pontos como cachoeiras, restaurantes e pousadas onde os participantes vão passar durante os trajetos. No total, cerca de 500 atrações e paradas estarão disponíveis para quem se aventurar nas trilhas. A participação das prefeituras será de cooperação técnica. As cidades que aderirem ao projeto formalizarão sua adesão por meio de assinaturas.

Veja os municípios envolvidos no desafio:

Abadia de Goiás;

Aparecida de Goiânia;

Araçu;

Aragoiânia;

Bela Vista de Goiás;

Bonfinópolis; Brazabrantes;

Caldazinha;

Campestre;

Caturaí;

Damolândia;

Goiânia;

Goianira;

Goianápolis;

Guapó;

Hidrolândia;

Inhumas;

Itauçu;

Nerópolis;

Nova Veneza;

Santa Bárbara;

Santo Antônio de Goiás;

Senador Canedo;

Terezópolis de Goiás;

Trindade;

Varjão.