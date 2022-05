Cidades Goiás lidera e tem 5 vezes mais dengue do que a média nacional Enquanto o País tem 254,1 casos a cada 100 mil pessoas, estado tem 1.336 ocorrências. Goiânia, por sua vez, tem o maior número de registros absolutos da doença

Uma média de 1.366 pessoas a cada 100 mil habitantes de Goiás estão ou já estiveram com dengue este ano, o que torna o estado o de maior índice de incidência da doença no País. O número é 5,37 vezes maior do que a média nacional, que é calculada em 254,1 casos a cada 100 mil pessoas. O avanço da dengue, classificada como uma arbovirose, no Brasil, que já soma 542 mil...