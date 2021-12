Cidades Goiás não irá exigir prescrição médica para vacinação de crianças contra a Covid-19, segundo a SES O ministro da Saúde afirmou que a pasta recomendaria a vacina apenas para as crianças que tivessem prescrição médica e um termo de consentimento assinado pelos pais. A Saúde de Goiás, no entanto, acredita que "essa não seja uma medida adequada”

A Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO) informou que Goiás não vai exigir prescrição médica para vacinar crianças com idade entre 5 e 11 anos contra a covid-19. Conforme reiterou a pasta, o Estado segue as declarações do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), o qual se posicionou contra a exigência de pedido para a imunização de crianças. A SES também...