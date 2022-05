Cidades Goiás notifica segundo caso suspeito de hepatite aguda de causa desconhecida Na última semana, a Secretaria de Saúde do estado já havia emitido um alerta para a notificação de casos de hepatites agudas e também dos sintomas, como dor abdominal, vômito, diarreia e icterícia

Goiás registrou nesta sexta-feira (20) o segundo caso suspeito de hepatite aguda de causa desconhecida, que atinge crianças. O número de notificações no Brasil subiu para 61, segundo as informações repassadas pelo Ministério da Saúde (MS) ao POPULAR. Ainda não há mais detalhes sobre quem foi acometido pela doença. No caso anterior, uma menina de 2 anos, de Aparec...