Cidades Goiás oferece 1.650 vagas gratuitas para cursos profissionalizantes Inscrições são gratuitas e cursos são da modalidade Ensino à Distância (EaD)

As Escolas do Futuro de Goiás (EFGs) estão com inscrições abertas para o edital de preenchimento de vagas em diversos cursos de capacitação, qualificação e técnico profissional de nível médio. Ao todo, são 1.650 vagas gratuitas em áreas ligadas à tecnologia na modalidade Educação à Distância (EaD). Os interessados devem ter pelo menos 16 anos de idade e ensino fundam...