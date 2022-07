Cidades Goiás perdeu 31 mil campos de futebol de área de Cerrado em 2021 Desmatamento aumentou 36% em 2021 em relação ao ano anterior. Déficit na fiscalização contribui para problema. Mais de 70% da retirada de vegetação foi irregular Semad promete novas medidas

O estado de Goiás teve uma área superior a 31 mil campos de futebol de vegetação nativa desmatada em 2021. Os dados do Relatório Anual de Desmatamento no Brasil, do MapBiomas, divulgados nesta segunda-feira (18), mostram que a perda em território goiano aumentou 36% em comparação com 2020. A avaliação é de que o processo de degradação tem relação direta com deficiência...