As temperaturas devem voltar a cair em Goiás neste fim de semana. Uma massa de ar frio de origem polar poderá atingir, principalmente, as regiões sudoeste, sul e centro do estado. Em Jataí, por exemplo, a previsão é de mínima de 11° C.

Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), mesmo fraco, o ar frio deve deixar as madrugadas e manhãs com uma temperatura mais amena, que pode chegar a 10° C em alguns lugares.

Já a umidade relativa do ar tem previsão de queda ao longo do dia tanto no sábado quanto no domingo. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), essa condição está diretamente ligada à estiagem.

Goiânia, por exemplo, não tem chuva generalizada há 104 dias. Considerando as precipitações localizadas, são 43 dias, já que o Inmet registrou três milímetros de chuva na estação situada no Setor Central.

Leia também:

Umidade do ar está abaixo do normal em Goiânia

Julho tem clima seco e quente e chuvas devem voltar somente em setembro

Fim de semana deve ser de tempo seco e temperaturas amenas pela manhā

Goiânia completa cem dias sem chuva e Meia Ponte está em alerta

Já nesta sexta-feira (29), o tempo deve permanecer estável, com temperatura máxima que pode chegar aos 30° C. A umidade relativa do ar, por sua vez, deve ficar entre 20% e 75%. Lembrando que a umidade mínima nessa faixa é considerada estado de alerta.