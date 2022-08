Cidades Goiás quer ampliar alcance vacinal para crianças e adolescentes Estado tem coberturas inferiores a 20% do necessário. Campanha chama atenção para riscos da imunização insuficiente

A vacinação em Goiás, a exemplo do País, apresenta resultados preocupantes para algumas doenças. A tetra viral, que previne sarampo, caxumba, rubéola e catapora, atingiu apenas 19,8% do público-alvo. Consecutiva a esta, é a cobertura da febre amarela: 48,2%. As duas são as únicas do Plano Nacional de Imunização (PNI) com menos da metade de cobertura em Goiás. Par...