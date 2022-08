Goiás realiza o Dia D da Campanha de Multivacinação neste sábado (20) em todas as 246 cidades do estado. A campanha tem como objetivo imunizar crianças com menos de cinco anos contra a poliomielite (paralisia infantil) e atualizar a Caderneta de Vacinação das demais crianças e adolescentes.

Mais de 900 salas de vacinação ficarão abertas entre 7h e 17h oferecendo vacinas gratuitas à população, segundo o Governo de Goiás. Em Goiânia, 52 locais vacinam das 8h às 17h. Além disso, dois pontos móveis vão funcionar das 8h às 16h.

De acordo com a prefeitura, serão ofertadas vacinas da BCG, Hepatite B, Penta (DTP/Hib/HB), Vip/Vop, Rotavírus, Pneumocócica 10 valente (conjugada), Meningocócica C (conjugada), Febre amarela. A vacina contra a Covid-19 também estará disponível.

Já em Aparecida de Goiânia, 27 locais vão aplicar vacinas contra poliomielite, febre amarela, sarampo, caxumba, hepatite B, Covid-19, influenza e as demais vacinas de rotina. Na cidade, também há locais que vacinam até às 18h.

Campanha Xô Dodói

Em reunião realizada na última terça-feira (16), o secretário de Estado da Saúde, Sandro Rodrigues, e a superintendente de Vigilância em Saúde da SES-GO, Flúvia Amorim, apresentaram aos presidentes da Associação Goiana dos Municípios (AGM), Carlão da Fox, da Federação Goiana dos Municípios (FGM), Haroldo Naves, a Campanha Xô Dodói.

A principal estratégia da ação publicitária é aumentar a interação com as crianças visando elucidar a importância da vacinação. Ela tem como carro-chefe o jingle Xô Dodói e kits contendo quebra-cabeça, certificado de vacinação, máscara e cartela de adesivos. Também foram confeccionados cartazes, banners com orientações sobre a vacinação e material educativo para ser trabalhado com profissionais da rede de educação.

Locais de vacinação em Goiânia

Distrito Norte – para Poliomielite, Multivacinação, Covid-19 e Influenza

- CS Balneário Meia Ponte: R. dos Paranaenses, s/n, Jardim Balneario Meia Ponte

- Ciams Urias Magalhães: Rua Guajajara entre ruas Caritos Madeiras e Paranaíba, s/n, Setor Urias Magalhães

- USF Guanabara I: Rua Porto Alegre, Quadra 13-A Lote 1, Jardim Guanabara I

- USF Itatiaia: Rua R-12, s/n, Conjunto Itatiaia

- USF São Judas Tadeu: Avenida Brasília esquina com Rua Santana, Qd. 30, Jardim São Judas Tadeu

- USF Cachoeira Dourada: Rua Cachoeira Dourada, 159, Jardim Guanabara

Distrito Oeste – para Poliomielite, Multivacinação, Covid-19 e Influenza

- CS João Braz: Rua Rodrigues Alves esquina com a Rua Olímpia, Quadra 52, lotes 14 e 15, Parque Industrial João Braz

- Cais do Bairro Goiá: Avenida Santa Maria, s/n, Bairro Goiá

- USF São Francisco: Avenida das Palmeiras, Quadra 89, lote 10, Bairro São Francisco

- USF Vila Regina: Rua São Miguel, 189, Vila Regina

- USF Vera Cruz I: Rua Eunice Weaver, Conjunto Vera Cruz I

- USF Vera Cruz II: Avenida Leopoldo de Bulhões, Conjunto Vera Cruz II

- USF Eldorado Oeste: Rua Elo-22, Quadra 22, lote 35, Parque Eldorado Oeste

- USF Jardins do Cerrado IV: Rua Pingo De Ouro, Jardins do Cerrado IV

- USF Jardins do Cerrado VI: Rua JC-202, APM-03, Jardins do Cerrado VI

- USF Goiânia Viva: Rua GV-17, Quadra 46, Residencial Goiânia Viva

- USF Buena Vista: Rua João Amoreles, s/n, Residencial Buena Vista I

Distrito Campinas/Centro – para Poliomielite, Multivacinação, Covid-19 e Influenza

- CS Norte Ferroviário: Rua 05-A, Quadra A-01, Lote 14, Setor Norte Ferroviário

- CS Crimeia Oeste: Avenida Goiás Norte, s/n, Setor Crimeia Oeste

- CS Vila Canaã: Rua Heitor Fleury, s/n, Vila Canaã

- CS Vila Morais: Rua 9-A, Qd.12 Lt. 61, Vila Morais

- USF Santa Helena: Rua 21, Quadra 01, lotes 22 e 23, Vila Santa Helena

- USF Marinho Lemos: Avenida Armando de Godoy, Qd. 29 Lt. 6, Setor Negrão de Lima

Distrito Leste – para Poliomielite, Multivacinação, Covid-19 e Influenza

- CS Água Branca: Rua 01, Quadra E, Lote 08, Setor Água Branca

- Cais Amendoeiras: Avenida Francisco Ludovico de Almeida, Qd.24, Parque das Amendoeiras

- USF Santo Hilário: Rua Juscelino da Fonseca Ribeiro, Quadra 14, Lote 09, Bairro Santo Hilário

- USF Recanto das Minas Gerais: Rua Sienna, APM-1, Jardim Maria Helena

- USF Parque Atheneu: Avenida Parque Atheneu, Lotes 16 e 18, Unidade 201, Parque Atheneu

- USF Ville de France: Rua Pires Figueiredo, s/n, Residencial Ville de France

Distrito Noroeste – para Poliomielite, Multivacinação, Covid-19 e Influenza

- Cais Cândida de Morais: Avenida Perimetral Norte esquina com a Rua MB-08, Quadra 09-B, lote 01, Setor Cândida de Morais

- USF Estrela Dalva: Rua 16 de Maio, Quadra 4-B, lote 32, Setor Estrela Dalva

- USF Alto do Vale: Rua VF-9 com Rua Samir, Setor Alto do Vale

- USF Novo Planalto: Rua VM-3E, Quadra 95, Setor Novo Planalto

- USF Curitiba I: Rua JC-22, Jardim Curitiba I

- USF Finsocial: Rua VF- 64, Quadra 49, Setor Finsocial

- USF Jardim Primavera: Rua CP-38, Qd. 47 Lt. 03, Jardim Primavera

- USF Boa Vista: Avenida dos Ipês, Qd. 2 Lt. Área, Bairro Boa Vista

- USF Vila Mutirão: Avenida do Povo, Qd. D, Vila Mutirão

Distrito Sudoeste – para Poliomielite, Multivacinação, Covid-19 e Influenza

- CS Vila Boa: Avenida Barão do Rio Branco, s/n, Vila Boa

- CS Vila União: Rua U-47, Qd. 125, s/n, Vila União

- Ciams Novo Horizonte: Avenida Engenheiro José Martins, Quadra 55, Setor Novo Horizonte

- USF Condomínio das Esmeraldas: Rua 17, Quadra 39, Lote 04, Condomínios das Esmeraldas I

- USF Parque Santa Rita: Avenida Americano do Brasil, Quadra 02, lote 06, Parque Santa Rita

- USF Real Conquista: Rua RC-51 esquina com as ruas RC-17 e RC-18, Residencial Real Conquista

- USF Parque Anhanguera: Travessa Machado de Assis, Qd. 2ª Lt.1, Parque Anhanguera

- USF Eli Forte: Rua EF-30, Qd. 27 Lt.20, Residencial Eli Forte

- USF Madre Germana: Avenida Barbosa dos Reis, Qd. 53 Lt.1, Conjunto Habitacional Madre Germana II

- USF Itaipu: Rua RI-34 esquina com a Rua RI-08, Qd.89, Residencial Itaipu

Distrito Sul – para Poliomielite, Multivacinação, Covid-19 e Influenza

- CS Parque Amazônia: Avenida José Rodrigues de Morais Neto, Parque Amazônia

- Centro Municipal de Vacinação (CMV): Avenida Edmundo Pinheiro de Abreu, Qd. 216-A Lt. 05, Setor Pedro Ludovico

Unidades móveis (van da VacinAção) – A partir de 12 anos para Covid-19 e Influenza

- Shopping Passeio das Águas: Avenida Perimetral Norte, 8303, Jardim Diamantina

- Ocupação Estrela Dalva: Rua 24 de Maio, s/n, Setor Estrela Dalva

Locais em Aparecida de Goiânia

- UBS Tiradentes: Avenida 8 esquina com a Rua 11, APM-16, Jardim Tiradentes

- UBS Pontal Sul II: Rua do Rodeio, Qd. 49, Lt. 01, 02 e 03, Pontal Sul

- UBS Veiga Jardim: Avenida Major Manoel Augusto Silva Brandão, Área Pública

- UBS Papillon Park: R. J, 16 – Quadra 494, Lote 10 – Papillon Park

- UBS Bairro Ilda: Rua José Bernardes de Sousa, Qd 33, Lt 07, Bairro Ilda

- UBS Cruzeiro Do Sul: Rua do Canavial, Qd 03, APM 06, Conjunto Cruzeiro do Sul

- UBS Bairro Cardoso: Avenida Embaixador, APM-07, Bairro Cardoso II

- UBS Madre Germana: Rua MG 17, Área Verde, Madre Germana I

- UBS Alto Paraíso: Rua Cabo Frio com Rua São Félix e Rua Santa Ana, APM-5, Jardim Alto Paraíso

- UBS Bandeirantes: Rua Amador Bueno com Rua Pascoal Moreira Cabral, Setor Bandeirantes

- UBS Garavelo Park: Rua 36-E, Qd. 106, APM-1C, Residencial Garavelo Park

- UBS Buriti Sereno: Praça Marechal Hermes com Rua Pedro Américo, Qd. 306, Jardim Buriti Sereno

- UBS Anhambi: Rua A,2, Q. 05, APM-3, Residencial Anhembi

- UBS Parque Trindade: Alameda Wilton Pinheiro, Qd. 25, APM-05, Parque Trindade

- UBS Santa Luzia: Avenida W-5, Qd. 13, Lt. 16, Jardim Olímpico

- UBS Bela Vista: Rua das Paineiras, Qd. 15, Lt. 11, Jardim Bela Vista

- UBS Retiro Do Bosque: Rua das Paineiras com Rua Jacarandás APM-4, Retiro do Bosque

- UBS Cândido De Queiroz: Rua 20, Qd. 28, APM-7, Residencial Cândido de Queiroz

- UBS Chácara São Pedro: Rua 5, Chácara nº 314, Chácaras São Pedro

- UBS Expansul: Avenida Coronel Eduardo Augusto de Barros, Área-E ,Setor Expansul

- UBS Santo André: Rua 24 de outubro, APM-18, Setor Santo André

- Maternidade Marlene Teixeira, Vila Brasília, das 8h às 17h

- Cemei Wilsonina De Fátima, Bairro Independência Mansões, das 8h às 17h

- Central De Imunização, Centro, das 8h às 18h

- Aparecida Shopping, Avenida Independência, das 10h às 18h

- Buriti Shopping, Avenida Rio Verde, das 10h às 18