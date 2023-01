As novas doses da vacina contra Covid-19 para imunização de crianças entre 3 a 11 anos de idade chegaram em Goiânia na tarde desta segunda-feira (16). Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO), foram recebidas 22.950 doses da Coronavac, fabricada pelo Instituto Butantan.

De acordo com a SES-GO, o cronograma de distribução aos municípios está sendo elaborado pela equipe da Central Estadual de Rede de Frio, em Goiânia. A nova remessa faz parte da distribuição que começou nesta semana pelo Ministério da Saúde destinada a todos os estados e o Distrito Federal.

Estão sendo entregues cerca de 740,2 mil doses da Coronavac para imunização das crianças. A pasta pretende finalizar as entregas até esta terça-feira (17). O Ministério da Saúde também informou que os novos lotes são o resultado de um contrato aditivo firmado com o Instituto Butantan. Um novo aditivo dever ser assinado em breve, garantindo a compra de 2,6 milhões de doses no total.

A pasta alerta que é fundamental vacinar as crianças para evitar casos graves e mortes por causa da doença. O esquema vacinal recomendado pelo Ministério da Saúde inclui a dose de reforço para crianças entre 5 e 11 anos. Neste caso, a orientação é que seja aplicada a vacina da Pfizer, quatro meses depois da segunda dose.

Leia também:

- Escolas retomam número de estudantes anterior à pandemia em Goiás

- Gestores da saúde em Goiás esperam que nova ministra foque em vacinação

- Goiânia está sem primeira dose da vacina para crianças contra Covid, diz Secretaria de Saúde