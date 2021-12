Cidades Goiás recebe remessa de vacinas da Janssen para aplicação do reforço nos municípios O Ministério da Saúde enviou mais de 17,5 mil doses do imunizante que serão distribuídos entre as 246 cidades de Goiás. Ao todo, 151 mil pessoas foram vacinadas com a Janssen

Goiás recebeu mais de 17,5 mil doses de vacina da Janssen que serão usadas para aplicação do reforço no Estado. Esse é primeiro envio de imunizantes da farmacêutica desde a orientação do Ministério da Saúde para que os 4 milhões de brasileiros que tomaram a vacina da Johnson & Johnson recebam a dose de reforço. A pasta recomendou que a segunda dose seja aplicada e...