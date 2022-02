Cidades Goiás registra 17 mil casos de dengue em cinco semanas Central Única das Favelas visita 2 mil casas em Aparecida de Goiânia, no primeiro dia de conscientização para a prevenção da doença

O número de casos confirmados de dengue em Goiás subiu mais de 200% na cinco primeiras semanas do ano, em comparação com o mesmo período de 2021. De acordo com o boletim da Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO), foram 17,5 mil casos notificados, diante de 5,8 mil nas primeiras semanas do ano passado. Apesar do aumento das infecções, ainda não há notificação de mor...