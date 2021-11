Os municípios goianos confirmaram 23 novas mortes em decorrência da Covid-19 e 103 contaminações nas últimas 24 horas. É o que mostra o boletim epidemiológico divulgado neste domingo (21) pela Secretaria de Saúde de Goiás (SES-GO).

Ao todo, 926.492 casos de doença pelo coronavírus foram registrados e 24.443 óbitos confirmados. A taxa de letalidade do vírus é de 2,64%. No estado, há 581.598 casos e 391 óbitos suspeitos em investigação.

Doses aplicadas

Vacinação

Levantamento realizado pela SES-GO apurou que, referente à primeira dose, foram aplicadas 5.133.116 doses das vacinas contra a Covid-19 em todo o Estado. Em relação à segunda dose, foram vacinadas 3.717.648 pessoas. Esses dados são preliminares e coletados no site Localiza SUS do Ministério da Saúde.

UTI

A ocupação de leitos de unidades de terapia intensiva (UTI) destinados a pacientes com Covid-19 na rede estadual, em Goiás, está em 26,13%, neste domingo (21). As informações são do boletim integrado divulgado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde. Dos 380 leitos implantados, 98 estão ocupados, 5 bloqueados e 277 disponíveis (houve desmobilização de leitos).

Já na rede pública municipal a ocupação dos leitos está em 23,89%. De acordo com a pasta, dos 205 leitos implantados, 43 estão em uso, 25 bloqueados e 137 disponíveis.