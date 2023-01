Foram registrados em Goiás 684 casos de dengue fentre os dias 1º e 14 de janeiro de 2023. A informação consta em um boletim da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO), que mostrou ainda que uma morte pela doença é investigada em Luziânia, município do Entorno do Distrito Federal.

A quantidade de casos de dengue confirmada nas duas primeiras semanas de 2022, 7.876, representa um aumento de 1000% em relação à registrada no mesmo período deste ano. Dados da SES-GO identificam, inclusive, que 2022 foi o ano com o maior número de casos de dengue desde 2015.O município campeão de casos notificados neste ano, até o momento, é Aparecida de Goiânia, com 325 casos; seguida por Goiânia, com 274 e Anápolis, com 224 casos notificados.

Quanto aos óbitos, assim como nos casos confirmados da doença transmitida pelo Aedes Aegypti, 2022 também fica na frente, com 158 mortes confirmadas. O ano de 2015 vem logo atrás, com 102 óbitos.

Alto risco

Ainda segundo o boletim da Superintendência de Vigilância em Saúde, ligada à SES-GO, ao menos cinco municípios de Goiás estão com a classificação de Alto Risco no quesito coeficiente de incidência de dengue, que é o número de casos por 100.000 habitantes.

São eles:

1. São João da Paraúna – 8 casos em uma população de 1,4 mil (Incidência de 565)

2. Mairipotaba – 13 casos em uma população de 2,3 mil (Incidência de 548)

3. Ouro Verde de Goiás – 16 casos em uma população de 3,7 mil (Incidência de 421)

4. Britânia – 24 casos em uma população de 5,7 mil (Incidência de 417)

5. Inhumas – 180 casos em uma população de 52,4 mil (Incidência de 343)

Vale destacar que os números se referem às semanas 51 e 52 de 2022 e 1 e 2 de 2023.

