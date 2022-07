Cidades Goiás registra dois estelionatos virtuais por semana Foram 112 ocorrências ao longo de todo o ano de 2021. Especialistas dizem que prática do crime cresce junto com avanço da internet e alertam para a importância da proteção

Goiás registrou dois casos de estelionato virtual por semana em 2021. Ao todo, foram 112 ocorrências no ano passado, de acordo com dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Especialistas argumentam que a prática do crime deve continuar aumentando com o avanço do uso da internet no cotidiano das pessoas e alertam para a importância de a população se proteger con...