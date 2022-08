Cidades Goiás registra maior aumento do País em crimes contra população LGBTQIA+ Homicídios dolosos contra população LGBTQIA+ saltou de quatro, em 2020, para 19, em 2021. Outros crimes também cresceram

Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado pelo Fórum de Segurança Pública, apontam que Goiás é o estado que registrou o maior crescimento no crime de homicídio doloso contra a população LGBTQIA+ no Brasil entre os anos de 2020 e 2021. A variação foi de 375%, já que foram registrados 19 casos em 2021 e, em 2020, foram quatro. Lesão corporal dolosa...