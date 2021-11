Cidades Goiás registra menor número de mortes por Covid em 17 meses No total, 371 óbitos por complicações da doença foram confirmados pela Secretaria de Saúde (SES-GO) em outubro. Internações em UTI também apresentam queda acentuada

Goiás registrou 371 óbitos por Covid-19 no mês de outubro, o menor número desde maio de 2020, quando 146 pessoas morreram por complicações da doença. Em comparação com setembro deste ano, que registrou 758 mortes, houve uma queda de 51% nos registros. Os dados são da Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO) e também apontam redução no número de internações em ...