Goiás registra primeiro caso suspeito de hepatite aguda de causa desconhecida

Goiás registrou o primeiro caso suspeito da hepatite aguda de causa desconhecida, que tem atingido crianças. Paciente é uma menina, de 2 anos, que mora em Goiânia. De acordo com o Ministério da Saúde, já foram notificados 58 casos da doença no Brasil. Desses, 47 estão em investigação e 11 já foram descartados. Nenhum caso foi confirmado no país até o momento. ...