Goiás chegou a três casos suspeitos de hepatite aguda de causa misteriosa, conforme informações divulgadas pela Superintendente de Vigilância em Saúde do Estado, Flúvia Amorim, em entrevista à CBN Goiânia na manhã deste sábado (28). De acordo com ela, os resultados dos exames devem sair até a próxima quarta-feira (1).

Conforme o Ministério da Saúde, o país soma 84 suspeitas de hepatite misteriosa, sendo que 15 foram descartadas e 69 permanecem em investigação. Desse total, 24 são do estado de São Paulo.

Sintomas

A Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), braço da OMS nas Américas e Caribe, informou que entre os sintomas, os pacientes da hepatite aguda apresentaram problemas gastrointestinais, incluindo dor abdominal, diarreia, vômitos, e icterícia. Não houve registro de febre.

O tratamento atual busca aliviar os sintomas e estabilizar o paciente se o caso for grave. As recomendações de tratamento deverão ser aprimoradas, assim que a origem da infecção for determinada. A Opas ainda informou que os pais devem ficar atentos aos sintomas, como diarreia ou vômito, e aos sinais de icterícia. Nesses casos, deve-se procurar atendimento médico imediatamente.

Casos suspeitos de sarampo

Dois casos suspeitos de sarampo em crianças foram comunicados ao Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS) de Goiás nesta quinta-feira (26). Os pacientes são de Valparaíso de Goiás e Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia. As crianças apresentaram sintomas clássicos da doença.

As formas mais comuns de manifestação do vírus são tosse, coriza, olhos inflamados, dor de garganta, febre e irritação na pele com manchas vermelhas.

